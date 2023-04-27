МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия и Турция условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота, сообщил России Владимир Путин. Путин и Эрдоган обсудили вопросы увеличения поставок сельхозпродукции

"Естественно помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы (с президентом Турции Тайипом Эрдоганом — ред.) обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. И в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Главное, мы условились… и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота", — сказал Путин на церемонии доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.

Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов.

Кроме того, сказал российский лидер, главы двух государств условились поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам обеих стран выходить на рынки друг друга.