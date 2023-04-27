Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок
Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия и Турция увеличат объемы пассажирских авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
"В прошлом году Турцию посетили более пяти миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", — сказал Путин в ходе своего выступления.
Он добавил, что турецкие курорты пользуются большой популярностью у россиян.