МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Порядка 100 новых участников в различных странах мира находятся на стадии подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российскому аналогу SWIFT, рассказал старший управляющий директор по развитию и работе с клиентами НРД Алексей Федоров. Фондовые индексы США растут в сезон финансовой отчетности бизнеса

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, в 2020 году получил статус сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ.

"СПФС активно развивается. Мы развиваем эту систему в первую очередь для подключения иностранных банков. У нас сейчас в стадии подключения в той или иной степени порядка 100 участников в различных регионах — это прежде всего страны СНГ, Азии, страны Латинской Америки прорабатываем, целимся на Ближний Восток", — сказал он на круглом столе "Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства".

"Мы стараемся сейчас освоить все те направления, которые хотят и могут работать с Россией в этой части", — добавил он.

В 2022 году к СПФС подключились 130 банков и компаний, и число ее пользователей составило 462 организации. Среди них 106 нерезидентов из более чем 10 стран, из которых свыше половины подключились в 2022 году.