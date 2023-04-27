МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия и Турция продолжат работу, касающуюся вопросов реализации зерновой сделки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мосбиржа с 1 июня увеличит период расчета валютных фиксингов

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил поработать новые инициативы по зерновой сделке, создать рабочую группу.

"Работа будет продолжена", — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на это предложение.