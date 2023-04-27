ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. США ввели повторные санкции против Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) за "незаконное удержание" американских граждан, говорится в заявлении минфина страны. Биржевые цены на газ в Европе выросли до 444 долларов за тысячу кубов

"Федеральная служба безопасности", — указано в перечне подсанкционных организаций, опубликованном в четверг в рамках пакета ограничительных мер в связи с "незаконным удержанием" граждан США.

Отмечается, что ФСБ уже находится в четырех санкционных перечнях американского минфина, включая меры за распространение оружия массового поражения, кибертерроризм, а также в санкционном списке в рамках закона о противодействии противникам США и в рамках противодействия вредоносным иностранным активностям со стороны РФ.

В четверг высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США вводят санкции против ФСБ в связи с участием в "незаконном удержании" американских граждан.

"Мы объявляем о санкциях против Федеральной службы безопасности России, известной как ФСБ, ответственной или участвующей, прямо или косвенно вовлеченной или ответственной за приказы, контроль или иным образом управляющей незаконным заключением американских граждан", — сообщил он журналистам.

Представитель Белого дома утверждает, что ФСБ "многократно" участвовала в "арестах, расследованиях и заключениях" американцев в России. "Российские государственные издания публично признавали участие ФСБ в арестах и расследования незаконно заключенных граждан США", — добавил сотрудник американской администрации.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Министерство финансов США в четверг ввело ряд исключений из-под санкций для некоторых финансовых операций с участием Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, говорится в заявлении министерства.

Как уточнило американское ведомство в обнародованной отдельно генеральной лицензии, санкции США не затронут финансовые операции, связанные с "запросом, получением, использованием, оплатой или сделками с лицензиями, разрешениями, сертификатами или уведомлениями, выданными или зарегистрированными ФСБ для ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий в РФ".

Условием для исключения из рестрикций, как подчеркивается, является то, что такие операции будут осуществляться в соответствии с правилами экспортного контроля, установленными минторгом США, а оплата сборов в пользу ФСБ не будет превышать 5 тысяч долларов США за календарный год.