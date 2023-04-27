МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в законодательство, которые необходимы для запуска с 1 января 2024 года новой программы долгосрочных сбережений граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа долгосрочных сбережений "даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности", пояснял ранее в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. "Здесь самое важное — это что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случаи особых жизненных ситуаций", — подчеркивал он.

Программа создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов. Граждане, даже не имея специальных знаний в области инвестиций, смогут сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты. Причем доходность по таким инструментам в среднесрочной перспективе будет выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках, указывал министр.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Причем допускается заключение договоров с разными НПФ. Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданином самостоятельно за счет собственных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

Сформированные в рамках программы средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные и корпоративные облигации, прочие надежные ценные бумаги. По аналогии с банковскими вкладами, долгосрочные сбережения будут застрахованы, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.

Для участников, вступивших в программу в первые три года, предусмотрено софинансирование со стороны государства. В зависимости от дохода гражданина оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Участнику программы также может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Расходы федерального бюджета на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений в виде дополнительного стимулирующего взноса в течение пяти лет, согласно финансово-экономическому обоснованию, могут составить до 10 миллиардов рублей ежегодно.

Сбережения могут быть использованы гражданами как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или на образование детей. Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств, за исключением случая, если ее участнику назначена пожизненная периодическая выплата.