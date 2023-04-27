МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Отрасль беспилотных летательных аппаратов — важнейшее направление деятельности России и очень перспективное, в будущем объем инвестиций в эту отрасль составит один триллион рублей, заявил президент России Владимир Путин. В Госдуму внесли законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

"Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов (рублей — ред.), но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать, то это будет триллион, вот такой будет объем, триллион рублей", — сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

"Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась", — сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.