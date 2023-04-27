МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об инструментах поддержки экспорта. В Госдуму внесли законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

"Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка", — сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Путин подчеркнул, что это все будет делаться. "Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта", — сказал глава государства.

Он добавил, что "мы стараемся это делать самым активным образом".