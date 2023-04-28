МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (длится с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 1,4% с ожидавшихся в январе 1,7%, при этом повысил ожидания инфляции на 0,2 п.п., до 1,8% с 1,6%, говорится в сообщении регулятора. Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Кроме того, в следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает роста ВВП на 1,2% (по сравнению с январской оценкой в 1,1%). В 2025 году рост экономики страны ожидается на уровне 1%.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 2%, хотя в январе ожидался показатель на уровне 1,8%, а в 2025 финансовом году ожидается показатель в 1,6%.