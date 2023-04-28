События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 апреля
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март)
|1,34
|1,32 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель)
|3,2%
|3,5% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель)
|0,4%
|0,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|4,6%
|0,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|7,3%
|7,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2023)
|5,8%
|5,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2023)
|0,7%
|1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март)
|0,4%
|0,3% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|7:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (март)
|-0,8%
|-1,3% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0%
|0,2% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г) (1кв2023)
|0,4%
|0,8% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м)
|-0,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,9%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|1%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|3,3%
|4,4%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,2%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|3,1%
|4,1%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (апрель)
|16 тыс
|10 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (апрель)
|5,6%
|5,6%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2023)
|0,3%
|0,8%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,9%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2023)
|1,8%
|1,4%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,8%
|0,6%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|7,4%
|7,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|4,6%
|4,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2023)
|1%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|5%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (март)
|0,2%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,2%
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)
|43,8
|43,5
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|60,3
|61,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|63,5
|63,5
|19:55
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|591
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|753
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|1,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|244,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|189,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|2,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-344,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-42,4 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-56,9 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4,7 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|164,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2023
|RUB
|Группа Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2023
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021
|RUB
|ТГК-14 — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20230428/840491233.html