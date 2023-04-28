МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март) 1,34 1,32 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель) 3,2% 3,5% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель) 0,4% 0,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) 4,6% 0,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (март) 7,3% 7,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2023) 5,8% 5,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2023) 0,7% 1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март) 0,4% 0,3% (факт)
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
7:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (март) -0,8% -1,3% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 0,2% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) (1кв2023) 0,4% 0,8% (факт)
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) -0,8%  
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,9% 0,4%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 1% 0,4%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 3,3% 4,4%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,2% 0,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель) 3,1% 4,1%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (апрель) 16 тыс 10 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (апрель) 5,6% 5,6%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2023) 0,3% 0,8%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,9% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2023) 1,8% 1,4%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,8% 0,6%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 7,4% 7,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 4,6% 4,5%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2023) 1% 1,1%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 5%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (март) 0,2% -0,1%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (февраль) 0,5% 0,2%
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) 43,8 43,5
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 60,3 61,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 63,5 63,5
19:55 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 591  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 753  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 1,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 244,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 189,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 2,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -344,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -42,4 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -56,9 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4,7 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 164,4 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
  RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB Группа Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021  
  RUB ТГК-14 — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    
  RUB ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022)    