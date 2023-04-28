МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Потенциальный банковский кризис на Западе может перейти в экономический и привести помимо прочего к ускорению дедолларизации денежного обращения в мире, сказал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

В понедельник американский банк First Republic Bank (FRB) сообщил о падении объёма депозитов за квартал до 104,47 миллиарда долларов со 176,43 миллиарда, при том что кредитор получил помощь от американских банковских гигантов. За вторник и среду акции FRB потеряли в стоимости 64%. Всё это отголоски мартовских событий, когда обанкротились и закрылись ряд крупных банков в США — Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate, Signature Bank, и кризис перекинулся в Европу, в результате чего ЦБ Швейцарии организовал поглощение Credit Suisse банком UBS.

"Для РФ тема с потенциальным банковским кризисом на Западе интересна преимущественно по двум причинам. В случае реализации этого риска финансовый кризис может перерасти в экономический, снизив цены на энергоносители. Однако в этом случае дедолларизация мировой экономики может ускориться, что отвечает интересам РФ", — считает Евстифеев.

"Одной из основных проблем банковского сектора США является финансирование долгосрочных проектов краткосрочной ликвидностью. Период дешевых денег был достаточно продолжительным, что и вызвало такой дисбаланс между срочностью активов и пассивов", — объясняет он.

Впрочем, пока проблемы у банков США не станут ощутимыми, американский финансовый регулятор не будет обращать на них внимание и продолжит следовать целям монетарной политики, указывает Евстифеев.

"Изменение размера базовой процентной ставки любого центробанка — это инструмент денежно-кредитной политики, который обеспечивает баланс между инфляцией и динамикой ВВП. То есть в данном контексте вопросы устойчивости банковского сектора вторичны и скорее относятся к регуляторным функциям ЦБ. ФРС США на прошлом заседании в марте сделала лишь небольшой акцент на локальных проблемах у отдельных банков, тогда как главным посылом риторики остаётся борьба с инфляцией", — также отметил он.