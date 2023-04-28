МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вопрос запрета упаковки в мешки-сетки картофеля и других овощей, выращиваемых в открытом грунте, обсуждался на совещании в Минпромторге 26 апреля, пишут "Ведомости". В кефире некоторых производителей нашли кишечную палочку

Эту идею предложил Российский экологический оператор из-за сложностей с переработкой такой упаковки. Из-за нее чаще выходит из строя оборудование, отмечалось на совещании.

Никаких решений на этот счет пока не принято, вопрос будет прорабатываться дальше. Однако переход на другие виды упаковки овощей и фруктов приведет к их удорожанию примерно на 20 процентов, говорится в материале.

Дело в том, что предлагаемые варианты — полиэтиленовые пакеты или бумага — значительно дороже и не подходят для больших объемов. Если менять толщину упаковки, это приведет к росту объема пластиковых отходов, что сведет на нет пользу отказа от сетки для экологии, отмечают эксперты издания.