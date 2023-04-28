МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте выросла до 2,8% с февральского уровня в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП и повысил ожидаемый уровень инфляции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя до 2,5%.

В последний раз таким высоким показатель был в январе 2022 года.

Число безработных в стране в марте составило 1,93 миллиона человек, что на 13 тысяч (на 7,2%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,1 миллиона человек, сократившись на 700 тысяч (на 1,7%) в годовом выражении.