МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Бывший французский посол раскрыл страшный секрет о "Северном потоке"

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Insee также указывает, что экспорт за квартал вырос на 1,1%, а импорт — снизился на 0,6%.

В четвертом квартале прошлого года ВВП страны поквартально не изменился, в третьем квартале рост составил 0,1%, во втором — 0,5%, а в первом было зафиксировано снижение на 0,2%. В 2022 году рост ВВП оценивается в 2,6%, в 2021 году — в 6,8%.