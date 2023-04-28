2023-04-28T11:16:48+03:00
2023-04-28T11:16:48+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230428/840492524.html
Безработица в Германии ожидаемо сохранилась на мартовском уровне
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. Уровень безработицы в Германии в апреле остался на уровне предыдущего месяца в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 28.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в апреле остался на уровне предыдущего месяца в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.