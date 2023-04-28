МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в апреле остался на уровне предыдущего месяца в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. В Германии зафиксировали максимальное с 2008 года снижение реальных зарплат

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.