МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Безработица в Германии ожидаемо сохранилась на мартовском уровне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 0,3%.

С учетом сезонных корректировок показатель не изменился, оставшись на нулевом уровне.

Кроме того, оценка роста ВВП страны в четвертом квартале прошлого года была пересмотрена до 0,2% с предыдущей оценки в 0,3%, а с учетом сезонных корректировок — до снижения на 0,5% вместо изначальных 0,4%.

По данным (Destatis, ВВП Германии в первом квартале текущего года показал нулевой темп роста.

"Валовой внутренний продукт в первом квартале 2023 года не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2022 года (0,0%)", что обусловлено ценовыми, сезонными и календарными эффектами", — сообщается в докладе на сайте ведомства.

Не в последнюю очередь данный эффект обусловлен и сократившимися частными и государственными расходами.

По сравнению с первым кварталом предыдущего года, ВВП вырос на 0,2%, отмечается далее.

Ранее в четверг ведомство сообщило о том, что реальные зарплаты жителей Германии из-за роста цен на фоне инфляции за прошлый год снизились на 4%, что стало наибольшим падением с момента начала сбора этой статистики в 2008 году.