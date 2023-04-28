МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рост ВВП 20 стран еврозоны, по первой оценке, замедлился в первом квартале до 1,3% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Германии неожиданно снизился в первом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатели на уровне 1,4% и 0,2% соответственно.

Годовой показатель за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении была нулевая динамика.

Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по первой оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,3%. В четвертом квартале — рост на 1,7% и снижение на 0,1% соответственно.

По итогам 2021 года ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.