МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не допускает точечных изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний, которые должны его платить, все условия уже определены, а законопроект направлен на согласование в ведомства и РСПП и в ближайшее время будет внесен в правительство, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 5,4 процента

"Нет. Мы уже договорились. Сегодня мы направляем законопроект в ведомства на согласование и в РСПП", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности точечных корректировок разового платежа в бюджет для отдельных компаний.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время, министр ответил утвердительно.

Вместе с тем он подчеркнул, что платеж коснется только десятой части налогоплательщиков, и все ранее озвученные исключения для нефтяников и малого бизнеса в проекте сохранятся.

"Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построен таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом", — напомнил Силуанов.

"Так что те, кто хочет сэкономить — есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году", — сказал министр.

Власти РФ прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах. Минфин ранее разъяснял, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.