МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экономика России восстановится к концу 2024 года до уровня конца 2021 года, прогнозирует Банк России. Потребительский спрос в России остается умеренным, заявил Центробанк

Регулятор после заседания совета директоров в пятницу, 28 апреля, повысил прогноз динамики ВВП страны по итогам 2023 года: он ожидает роста в диапазоне от 0,5 до 2% вместо спада на уровне 1% или роста в 1%, как прогнозировалось ранее.

При этом Банк России сохранил ожидания роста экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%. В 2025 году по-прежнему ожидает, что ВВП вырастет на 1,5-2,5%.

"Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года", — сообщает регулятор.