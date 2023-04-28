 

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по предварительной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Что выжидает Банк России?

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 7,3%.

 