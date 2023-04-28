2023-04-28T15:07:53+03:00

2023-04-28T15:07:53+03:00

2023-04-28T15:07:53+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230428/840496539.html

Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по предварительной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 28.04.2023

экономика, новости, германия, инфляция

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https://1prime.ru/experts/20230428/840495720.html

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60