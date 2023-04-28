2023-04-28T15:07:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230428/840496539.html
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2 процента
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по предварительной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 28.04.2023
экономика, новости, германия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по предварительной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 7,3%.