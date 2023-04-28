МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) поддержал продление режима либерализации торговли с Украиной в рамках поддержки ее экономики. Об этом сообщило в пятницу шведское председательство Совета ЕС. Польша потребует от ЕК проверить экспорт украинских продуктов

"Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС только что поддержал продление срока действия положения о временной либерализации торговли в дополнение к торговым льготам в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", — говорится сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте шведского председательства Совета ЕС.

За этим должно последовать утверждение решения Советом ЕС и Европарламентом.

Временный режим либерализации торговли Европейского союза с Украиной был принят в прошлом году и действует до июня 2023 года. Это постановление вводит нулевые таможенные ставки на определенные товары c Украины, приостанавливает использование системы входных цен, приостанавливает действие всех тарифных квот и предусматривает, что даже после истечения срока его действия антидемпинговые пошлины не взимаются с импорта, поступающего c Украины.