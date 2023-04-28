МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Санкции, дефицит кадров и отставание предложения от спроса являются основными проинфляционными рисками для экономики России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Мировая экономика станет менее интегрированной, заявила Набиуллина

"Теперь о рисках, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. Проинфляционные риски выражены сильнее, во-первых, мы относим к ним возможное ужесточение санкционного режима. Во-вторых, усиление дефицита на рынке труда, которое может тормозить структурную трансформацию, вести к росту цен", — сказала Набиуллина.

Еще один риск заключается в том, что предложение на рынках товаров и услуг будет отставать от ускорения потребительского спроса. "Кроме того мы продолжим внимательно следить за реализацией бюджетной политики: в базовом прогнозе мы исходим их текущих бюджетных планов. Более жесткая денежно-кредитная политика может потребоваться в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита на среднесрочном горизонте", — обратила внимание глава ЦБ.

"С точки зрения принятия решения нам в первую очередь важен показатель именно структурного дефицита, а не расходов бюджета", — обратила она внимание.

Также со стороны дезинфляционных рисков, ЦБ выделил более продолжительное сохранение высокой склонности населения к сбережениям. "Кроме того, расширенные запасы сельскохозяйственной продукции могут дольше сдерживать рост цен", — заключила она.