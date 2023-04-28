МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Санкции, дефицит кадров и отставание предложения от спроса являются основными проинфляционными рисками для экономики России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Мировая экономика станет менее интегрированной, заявила Набиуллина

"Теперь о рисках, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. Проинфляционные риски выражены сильнее, во-первых, мы относим к ним возможное ужесточение санкционного режима. Во-вторых, усиление дефицита на рынке труда, которое может тормозить структурную трансформацию, вести к росту цен", — сказала Набиуллина.

Еще один риск заключается в том, что предложение на рынках товаров и услуг будет отставать от ускорения потребительского спроса. "Кроме того мы продолжим внимательно следить за реализацией бюджетной политики: в базовом прогнозе мы исходим их текущих бюджетных планов. Более жесткая денежно-кредитная политика может потребоваться в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита на среднесрочном горизонте", — обратила внимание глава ЦБ.

"С точки зрения принятия решения нам в первую очередь важен показатель именно структурного дефицита, а не расходов бюджета", — обратила она внимание.

Также со стороны дезинфляционных рисков, ЦБ выделил более продолжительное сохранение высокой склонности населения к сбережениям. "Кроме того, расширенные запасы сельскохозяйственной продукции могут дольше сдерживать рост цен", — заключила она.