С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минин РФ видит дисбаланс между доходами и расходами, но дефицит бюджета по итогам года ожидает в рамках плана, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

"Действительно, сейчас говорили о непростой ситуации, которая складывается с балансом на федеральном уровне, но тем не менее мы выйдем на плановые показатели по дефициту бюджета",- сказал Силуанов, выступая на пленарной сессии Совета законодателей.

Минин ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 2% ВВП.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% — до 8,077 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-марте составил 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже объема поступлений доходов в январе-марте 2022 года.

Бюджеты регионов РФ исполняются стабильно, у них есть резервы для решения первоочередных задач, также сообщил Силуанов.

Благодаря тем мерам, которые были приняты на федеральном уровне в прошлом году и в этом году по поддержке людей, бизнеса, как меры реагирования на все ограничения и санкции, слава богу, у субъектов РФ ситуация складывается позитивно. Мы видим, что растут собственные доходы, поступления растут выше, чем плановые показатели",- сказал он.

Он напомнил, что собственные доходы регионов в 2023 году планировались со снижением к уровню прошлого года на 3%, но по факту они растут на 6%.

"Это хороший задел, чтобы иметь дополнительные ресурсы для решения первоочередных задач", — заявил глава Минфина.

"Действительно, у субъектов сейчас есть и запас. Мы видим что у субъектов остатки — по сути дела ликвидность — составляет почти 4,5 триллиона рублей. Она выросла по сравнению с началом года", — добавил он.