МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против "вертолетных денег" для оживления спроса, выступает за адресную поддержку людей из наиболее уязвимых социальных групп в периоды значительного падения доходов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина призвала оценивать покупательную способность рубля товарами

"Вы помните нашу позицию: мы против "вертолетных денег", мы — за адресную поддержку наиболее уязвимых социальных групп в периоды, когда происходит значительное падение доходов", — ответила она на вопрос о "вертолетных деньгах" для стимулирования потребительской активности.

Она добавила, что некоторые страны во время пандемии использовали "что-то подобное "вертолетных деньгам", чтобы оживить спрос.

"Но в итоге после завершения локдаунов эти страны столкнулись с большим навесом неудовлетворенного спроса, с большим навесом сбережений, ограничения со стороны предложений не позволяли производить достаточно товаров, в итоге инфляция в этих странах выросла до сорокалетних максимумов", — отметила глава ЦБ.