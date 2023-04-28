МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Покупательная способность рубля определяется не курсом доллара, а инфляцией, тем, сколько на определенную сумму можно купить товаров и услуг, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"Покупательная способность все-таки определяется инфляцией: тем, сколько вы на определенную сумму средств можете купить товаров и услуг, а не сколько вы можете купить долларов. Не столько валютным курсом, сколько инфляцией. Это важно для людей в первую очередь", — так она ответила на вопрос об опасениях, что из-за роста курса доллара россияне на свои сбережения "смогут купить гораздо меньше импортных и отечественных товаров".

Она добавила, что ЦБ добивается того, чтобы инфляция снижалась и покупательная способность денег сохранялась.

"И чтобы сбережения сохраняли свою покупательную способность с течением времени, их можно разместить на банковском депозите. Те проценты, которые, например, банки предлагают сегодня, — это 6-7%, которые получит вкладчик через некоторое время, когда вклад закончится, будет покрывать общий рост цен за это время, то есть их покупательная способность, сбереженная в этой форме денег, сохранится", — сказала глава ЦБ.