Доходы населения США в марте выросли на 0,3 процента к февралю, выше прогноза
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Доходы населения США в марте увеличились на 0,3% по сравнению с февралем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы выросли менее чем на 0,1% месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,2% и снижения расходов на 0,1%.
Кроме того, располагаемые доходы населения в США в марте увеличились на 0,4% по сравнению с февралем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 0,3%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.
https://1prime.ru/state_regulation/20230428/840498230.html