МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов, сообщается на сайте университета. Доходы населения США в марте выросли на 0,3 процента к февралю

Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, также вырос до 68,2 пункта с 66,3 пункта в марте при прогнозе в 66 пунктов и предварительной оценке в 68,6 пункта. Индекс экономических ожиданий увеличился до 60,5 пункта с 59,2 пункта в марте, предварительная оценка подразумевала показатель на уровне 60,3 пункта, а аналитики ожидали уровень в 61,8 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.