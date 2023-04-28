Путин: реальные доходы россиян хоть и скромно, но начали расти
Президент России Путин: реальные доходы граждан хоть и скромно, но начали расти
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Реальные доходы российских граждан хоть и скромно, но начали расти, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании страны.
"Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки", — отметил он.
Он добавил, что первоочередной задачей перед парламентом и органами власти является повышение уровня жизни россиян и рост благосостояния.