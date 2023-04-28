С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Путин: реальные доходы россиян хоть и скромно, но начали расти

"Будет дефицит 2% (ВВП — ред.), или не будет дефицит 2% (ВВП — ред.)? Мы рассчитываем, что пока ориентиры и значения не меняем. Но если сказать, что будет ровно 2% — значит, давать неправильные оценки, как в одну так, и в другую сторону", — сказал Силуанов.

В действующем законе о бюджете РФ дефицит ожидается на уровне 2,9 триллиона рублей или 2% ВВП. Доходы запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей, расходы — 29 триллионов рублей.

При этом с начала текущего года Минфин фиксирует опережающий темп роста расходов. Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% — до 8,077 триллиона рублей.