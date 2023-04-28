С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Исполнение ненефтегазовых доходов бюджета РФ идет с опережением, по итогам 2023 года они будут выше плана, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

"Ненефтегаз, я уже говорил, у нас хорошо идет. Лучше даже, чем планировали, по отдельным позициям", — сказал Силуанов.

Он напомнил, что Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту экономики на текущий год.

"Соответственно, это приведет к лучшей оценке доходов (бюджета — ред.)", — отметил Силуанов.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей. Расходы выросли на 34% — до 8,077 триллиона рублей. При этом объем поступивших доходов составил 5,677 триллиона рублей, оказавшись на 21% ниже объема поступлений доходов в первом квартале 2022 года.