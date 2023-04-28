МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В условиях санкционного давления России необходимо действовать четко и быстро. Задача органов власти — не приспособиться, а разработать новую базу для успешного развития России, отметил президент страны Владимир Путин.в своем выступлении на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Путин: реальные доходы россиян хоть и скромно, но начали расти

"Уважаемые коллеги, сегодня в условиях экономической агрессии парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда", — подчеркнул глава страны.

Президент добавил, как он ранее и заявлял, что стране не нужно приспосабливаться и пережидать давление извне. Необходимо напротив, работать над созданием новой основы для долгосрочного и независимого развития России.

Путин отметил, что страны Запада, создавая проблемы нашей стране, в результате создают проблемы себе. "Посмотрите на прогнозы международных организаций, прогнозы по росту российской экономики. Там все более-менее стабильно у нас", — добавил он.

Даже те игроки, кто не заинтересован показывать перспективы нашей страны, вынуждены это делать. "И посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они судя по всему создают их сами себе", —резюмировал президент.