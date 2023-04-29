ДУШАНБЕ, 29 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1 %, установив её с 1 мая в 10,0% годовых, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля 2020 года

"Снижение ставки рефинансирования принято с учетом перспектив влияния возможных внутренних и внешних рисков на экономику", — сказал собеседник агентства. В феврале Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 13,0% до 11,0%, объяснив это лучшими показателями темпов экономического развития и замедления инфляции в 2022 году,

В пресс-службе регулятора сообщили подчеркнули, что уровень инфляции в текущем году ожидается ниже целевого показателя с учетом тенденции снижения цен на продовольствие.

По данным Нацбанка уровень инфляции в марте 2023 года замедлился до 3,6% с 7,3% в том же периоде прошлого года.

Прогноз инфляции в 2023 году составляет 6,0% (±2 %).