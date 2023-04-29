Таджикистан снизил ставку рефинансирования на один процент
Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования до десяти процентов годовых
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ДУШАНБЕ, 29 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1 %, установив её с 1 мая в 10,0% годовых, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Снижение ставки рефинансирования принято с учетом перспектив влияния возможных внутренних и внешних рисков на экономику", — сказал собеседник агентства. В феврале Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 13,0% до 11,0%, объяснив это лучшими показателями темпов экономического развития и замедления инфляции в 2022 году,
В пресс-службе регулятора сообщили подчеркнули, что уровень инфляции в текущем году ожидается ниже целевого показателя с учетом тенденции снижения цен на продовольствие.
По данным Нацбанка уровень инфляции в марте 2023 года замедлился до 3,6% с 7,3% в том же периоде прошлого года.
Прогноз инфляции в 2023 году составляет 6,0% (±2 %).