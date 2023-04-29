АСТАНА, 29 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Казахстаном и Арменией за 2022 год возрос вдвое и превысил 40 миллионов долларов, у стран большие перспективы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и энергетике, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства. Путин: Россия и Турция условились стимулировать рост товарооборота

По ее данным, в Ереване открылось 9-е заседание межправительственной казахстанско-армянской комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству под председательством вице-премьера, министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"В 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму 41,6 миллиона долларов, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (20,8 миллиона долларов). Экспорт при этом увеличился с 10,3 миллиона долларов до 26,9 миллиона долларов, импорт – с 10,5 миллиона долларов до 14,7 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в прошлом году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства.

Товарооборот между странами за январь-февраль этого года вырос на 81,8% и составил 4,6 миллиона долларов. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и достиг 2 миллионов долларов, импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до 2,6 миллиона долларов.

"В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что, исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года, потенциал сотрудничества между Казахстаном и Арменией имеет благоприятные перспективы развития. "Окна возможностей" открыты в таких отраслях как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли", — указывается в пресс-релизе.

Армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах и в проекте создания логистического центра в городе Гюмри, а также отметила возможность участия организаций из Казахстана в строительных работах. Казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства.

По итогам заседания участники договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций, пояснили в пресс-службе.