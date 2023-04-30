ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил, что граждане Европы на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, в том числе инфляцию в своих странах.

"Экономика начинает трещать, инфляция зашкаливает. Когда речь идет о гражданах Европы, они на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя. За это время ряд правительств уже ушли в отставку. Если говорить про Соединенные Штаты Америки, там кризис, просто на просто, достигает своего апогея. И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан", — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.