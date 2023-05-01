Всемирный экономический форум порядка 14 миллионов рабочих мест исчезнут к 2027 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Работодатели планируют к 2027 году создать 69 миллионов рабочих мест, а сократить — 83 миллиона, следует из отчета Всемирного экономического форума.
Отчет был составлен на основе опроса более 800 компаний.
"Респонденты ожидают структурного роста рабочих мест на 69 миллионов рабочих мест и сокращение на 83 миллиона", — говорится в отчете.
В отчете отмечается, что потеря рабочих мест составит 14 миллионов, или 2% от текущей занятности.
По его данным, на создание новых рабочих мест положительно повлияет технологический прогресс за счет более широкого внедрения новых и передовых технологий.
Как отмечается, на сокращение рабочих мест скажутся замедление экономического роста, дефицит предложения и рост стоимости жизни. По мнению работодателей, усиление геополитических разногласий и продолжающееся влияние пандемии коронавируса также скажутся на сокращении рабочих мест.
Согласно отчету, компаниям потребуются работники, которые помогут внедрять и управлять искусственным интеллектом (ИИ).