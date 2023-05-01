МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Работодатели планируют к 2027 году создать 69 миллионов рабочих мест, а сократить — 83 миллиона, следует из отчета Всемирного экономического форума. Министры труда G7 договорились способствовать переквалификации кадров

Отчет был составлен на основе опроса более 800 компаний.

"Респонденты ожидают структурного роста рабочих мест на 69 миллионов рабочих мест и сокращение на 83 миллиона", — говорится в отчете.

В отчете отмечается, что потеря рабочих мест составит 14 миллионов, или 2% от текущей занятности.

По его данным, на создание новых рабочих мест положительно повлияет технологический прогресс за счет более широкого внедрения новых и передовых технологий.

Как отмечается, на сокращение рабочих мест скажутся замедление экономического роста, дефицит предложения и рост стоимости жизни. По мнению работодателей, усиление геополитических разногласий и продолжающееся влияние пандемии коронавируса также скажутся на сокращении рабочих мест.

Согласно отчету, компаниям потребуются работники, которые помогут внедрять и управлять искусственным интеллектом (ИИ).