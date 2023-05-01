МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания на предстоящий год, на пять и на 10 лет вперед в Великобритании в апреле снизились. На это указывает ежемесячный опрос Citi/YouGov, опубликованный в понедельник. Доллар начал месяц с укрепления

Инфляционные ожидания на 12 месяцев вперед в апреле снизились до 5,2% против 5,4% в марте, тогда как долгосрочные ожидания снизились до 3,6% против 3,7%.

"Сегодняшние данные подтверждают повышательные риски, которые преследовали инфляционные ожидания в последние месяцы. Краткосрочные и долгосрочные ожидания остаются значительно выше доковидных диапазонов", — говорится в отчете.

"Острый дефицит и инфляция цен на продукты питания были главными источниками волатильности, наблюдавшейся в последнее время, поэтому мы думаем, что риски для этих данные в предстоящие месяцы с большей вероятностью будут снижаться, чем повышаться".