Глава МВФ не видит альтернативы доллару в ближайшее время
Глава МВФ не видит альтернативы использованию доллара США в ближайшее время
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара, однако не видит альтернативы валюте США в ближайшее время.
"Это не главное, что вызывает у меня озабоченность. Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", — сказала Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.
Таким образом она прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем.