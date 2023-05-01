ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара, однако не видит альтернативы валюте США в ближайшее время. Инвестор пообещал Америке новый крах банков

"Это не главное, что вызывает у меня озабоченность. Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", — сказала Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.

Таким образом она прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем.