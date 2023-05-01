ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк начал работу над оценкой делового и инвестиционного климата в рамках нового проекта Business Ready взамен прежнего рейтинга Doing Business, заявили в международной организации. Банк Японии уверен в скором росте заработных плат в стране

"Группа Всемирного банка начала работу над оценкой делового и инвестиционного климата до 180 экономик в рамках флагманского проекта Business Ready", — указано в опубликованном сообщении международной организации.

Отмечается, что новый проект призван стать ключевым инструментом новой стратегии Всемирного банка для содействия частным инвестициям, роста занятости, улучшения производительности и ускорения развития.

"Business Ready улучшает и замещает собой прежний проект группы Всемирного банка Doing Business", — говорится в заявлении. Также сообщается, что проект по оценке экономик является "более сбалансированным и прозрачным" и в рамках первого исследования, результаты которого планируется опубликовать в 2024 году, будут приведены данные по 54 странам.

В 2021 году во Всемирном банке разразился скандал после того, нынешнего директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву обвинили в давлении на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов. Сама Георгиева отвергла обвинения, а исполнительный совет МВФ выразил ей доверие по итогам разбирательства истории.

Георгиеву подозревали в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.