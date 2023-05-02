МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кавказская инвестиционная выставка начинает работу в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах, основной темой станет инвестиционный потенциал Северного Кавказа. Набиуллина призвала запретить привлекать инвестиции без разрешения ЦБ

Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.

Как следует из деловой программы, выставочная экспозиция начнет работу 2 мая в 14.00. Свои стенды представят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Также на выставке будут стенды Абхазии и Южной Осетии.

На объединенном стенде "Кавказ.РФ" будут представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона. Планируется подписание более десятка соглашений с финансовыми институтами, резидентами особых экономических зон, малым и средним бизнесом и общественными организациями.

В этот день также запланированы круглые столы, на которых планируется обсудить экономические перспективы промышленности в СКФО, жилищно-коммунальный комплекс и энергетику, а также развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество.

Открытие выставки запланировано на 3 мая, с приветственным словом обратятся вице-премьер РФ Александр Новак, полпред президента России в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В рамках круглых столов 3 мая планируется обсудить туризм и санаторно-курортный комплекс, виноградарство и виноделие, особенности рынка труда и современные финансовые инструменты.

Пленарное заседание запланировано 3 мая в 15.30, его тема — "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона".

Заключительный день выставки начнется с забега "На высоте" по территории горы Машук. Участие в забеге бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и предъявить медицинскую справку. Принять участие в забеге смогут до 400 человек, дистанция — 5 километров.

В рамках деловой программы в заключительный день работы выставки планируется обсудить молодежную политику России, развитие бизнес-сообществ в СКФО и технологические стартапы.