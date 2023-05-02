МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Благодаря "плану Кремля" показатели Московской биржи демонстрируют ошеломляющий рост, сообщает издание Business Insider. Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года

Как отмечается в статье, после падения на 42% в 2022 году показатели Московской биржи продемонстрировали рост в 24%. В результате индекс MOEX Russia достиг максимума с апреля 2022 года и составил 2646,18 пункта.

По мнению авторов материала, этот рост стал результатом плана Кремля. Ограничение вывода иностранных инвестиционных средств и валюты за границу, введенное российским властями в 2022 году, показало свою эффективность — бизнесмены все же решились вкладывать средства в биржу.

В статье подчеркивается: "Рост MOEX на 24% — ошеломляющий разворот по сравнению с 2022 годом".

Авторы обращают внимание, что индекс MOEX Russia начал повышаться в середине марта 2023 года. И этому, как они считают, поспособствовало укрепление доллара США по отношению к рублю: только в 2023 году американская валюта подорожала на 9%. Таким образом, инвестиции в рублях, подчеркивается в статье, стали более привлекательными.