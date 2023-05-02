МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Рост ВВП еврозоны замедлился в первом квартале

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 2 мая, в 12.00 мск.

В 11.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательную апрельскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с 47,3 пункта в марте.