МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, в то время как трейдеры ожидали продолжительной паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Банк также заявил, что темп инфляции слишком высок, поэтому для его замедления может потребоваться дальнейшее повышение стоимости заимствований. Таджикистан снизил ставку рефинансирования на один процент

По итогам майского заседания РБА повысил ключевую процентную ставку до 3,85% и заявил, что для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки может потребоваться "некоторое дальнейшее" ужесточение политики.

Базовая инфляция в Австралии снизилась немного более существенно, чем ожидалось, а предыдущие повышения ставки еще не в полной мере подействовали на экономику, поэтому рынки с большой уверенностью прогнозировали, что РБА на этот раз оставит политику без изменений.

Инвесторы отреагировали на решение РБА повышением пары австралийский доллар/доллар США на 0,9%, до 0,6687.

"Инфляция в Австралии прошла пик, но 7% — это все еще слишком много, поэтому потребуется время на ее возвращение к целевому уровню", — сказал управляющий центрального банка Филип Лоу.

"С учетом важности возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки правление решило, что повышение ставки сегодня будет оправданным", — добавил он.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что инфляция в Австралии отступила от 33-летних максимумов, но, по прогнозам, вернется к верхней границе установленного РБА целевого диапазона 2%-3% лишь в середине 2025 года.

Рост числа иммигрантов, за счет которого численность населения в этом году может увеличиться на 2%, поддерживает рост арендной платы, усиливая краткосрочное инфляционное давление, но при этом и увеличивая предложение трудовых ресурсов.

Рынок труда в стране остается напряженным: чистая занятость в марте превысила прогнозы, а уровень безработицы находится около полувековых минимумов.

Цены на жилье в апреле росли второй месяц подряд при поддержке притока мигрантов и хронического дефицита предложения.