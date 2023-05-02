МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле снизился до 52,6 пункта с 53,2 пункта в марте, демонстрируя тем не менее умеренные улучшения условий деятельности, говорится в сообщении агентства S&P Global. Индекс деловой активности в промышленности США вырос в апреле

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,6 пункта в апреле по сравнению с 53,2 пункта в марте, что свидетельствует об умеренном улучшении условий деятельности в российском производственном секторе. Хотя темпы роста снижаются второй месяц подряд и стали самыми низкими с января", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.