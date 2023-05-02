МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. МВФ прогнозирует ускорение роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до 4,6% в 2023 году с 3,8% в 2022 году, ожидая, что АТР внесет наибольший вклад в мировой экономический рост в 2023 году, говорится в докладе международной организации. Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

По прогнозам фонда, доля стран АТР в мировом экономическом росте в этом году составит чуть менее 70%, из них 34,9% придется на Китай и 15,4% — на Индию. Главным фактором называется восстановление экономики КНР, где стремительное увеличение объемов потребления стимулирует экономический рост во всем регионе.

Основными задачами АТР фонд называет необходимость сохранять жесткую монетарную политику для снижения темпов инфляции и тщательно следить и регулировать возможные последствия недавних банковских потрясений в Европе и США.

В долгосрочной перспективе МВФ прогнозирует значительное замедление темпов экономического роста Китая из-за неблагополучной демографической ситуации и замедления роста производительности.