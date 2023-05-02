ЖЕНЕВА, 2 мая — ПРАЙМ. Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом году, говорится в опубликованном отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года на сайте организации. Аналитики ожидают усиления годовой инфляции в еврозоне

"Общие ставки начали снижаться, но базовая инфляция оказалась более стабильной, чем многие ожидали. Динамика особенно заметна в Европе и США, где подавляющее большинство главных экономистов (90% и 68% соответственно) ожидают высокую или очень высокую инфляцию в этом году", — сказано в документе.

Только 14% экспертов Всемирного экономического форума считают, что Китай столкнется с высокой инфляцией.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.