МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. ВЭФ предрек Европе и США высокую инфляцию

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.

За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,7%.

Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.

Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%), самая низкая — в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).