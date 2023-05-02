2023-05-02T12:05:00+03:00
2023-05-02T12:27:35+03:00
2023-05-02T12:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230502/840516938.html
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 02.05.2023
экономика, новости, еврозона, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550010.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550009.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550008.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83255/00/832550008.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230502/840516709.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 7,4%.
За апрель потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, выросли на 0,7%.
Базовая годовая инфляция в то же время замедлилась до 5,6% с 5,7%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта.
Самая высокая годовая инфляция по итогам апреля была зафиксирована в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%), самая низкая — в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).