ПАРИЖ, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах в апреле выросла до 5,2%, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического бюро страны (CBS). Инфляционные ожидания в Великобритании в апреле снизились

"По предварительной быстрой оценке, инфляция в апреле составила 5,2%", — говорится в сообщении статистического бюро.

Рост уровня цен на товары и услуги в апреле объясняется тем, что цены на энергоносители в этом месяце снижались меньше, чем в марте. Так, энергия в Нидерландах в апреле подешевела на 22%, в марте — на 28%.

При этом средний рост продуктов в прошлом месяце составил 13,2% по сравнению с 15,1% в марте. Цены на промышленные товары в апреле выросли на 8,3%, в то время как в марте рост составил 8,8%.

В марта годовая инфляция в Нидерландах замедлилась до 4,4% с 8% в феврале из-за снижения цен на электроэнергию.