МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Россия наблюдает за ситуацией с возможным дефолтом в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Аналитики назвали последствия возможной покупки юаней Минфином

"Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определенные проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне. Конечно же, очень внимательным образом мы все это отслеживаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Россию то, что 1 июня истекает потолок госдолга в США и возможен дефолт.

Песков напомнил, что в США это происходит не впервые. "До сих пор они находили решения. Будем наблюдать внимательно и на этот раз", — отметил Песков.