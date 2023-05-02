МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила во вторник продлить на год и расширить режим либерализации торговли ЕС с Молдавией для поддержания экономики страны, следует из опубликованного на сайте комиссии пресс-релиза. Торговые сети обяжут создать полки с товарами российского производства

"Комиссия сегодня предложила возобновить и расширить приостановление импортных пошлин и квот на молдавский экспорт в Европейский союз (известный как автономные торговые преференции) еще на один год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что торговля Молдавии пострадала на фоне украинского кризиса, так как страна во многом полагалась на транзит через территорию Украины и с помощью ее инфраструктуры.

Автономные торговые преференции в отношении Молдавии действуют с 25 июля 2022 года и предполагают отмену пошлин экспорта помидоров, чеснока, столового винограда, яблок, вишни, слив и виноградного сока.