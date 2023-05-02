МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России предлагает частично субсидировать разработку технологий в сфере водорода для крупных экспортных проектов, необходимый объем бюджетных ассигнований в 2023-2024 годах оценивается в 2,84 миллиарда рублей, следует из соответствующего проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Документ предполагает утверждение "правил предоставления субсидий на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов". Как указано в финансово-экономическом обосновании, проект постановления разработан, в том числе, в рамках исполнения задач федерального проекта "Чистая энергетика".

"Необходимый объем бюджетных ассигнований на субсидирование российских организаций в части компенсации части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно ориентированных проектов, предусмотренный федеральным проектом "Чистая энергетика", составляет в 2023 году — 1,23 миллиарда рублей, в 2024 года — 1,61 миллиарда рублей или 2,85 миллиарда рублей в 2022-2024 годах на реализацию задачи "Создание отечественных технологий изготовления, хранения, транспортировки водорода и опытных образцов сопутствующих производству водорода изделий водорода", — говорится в обосновании.

Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств будет выступать само Минэнерго.